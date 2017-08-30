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Новости сельского хозяйства


МТЗ планирует открыть новый сервисный центр в Чувашии

30.08.2017
Минский тракторный завод планирует открыть новый сервисный центр в Чувашии (Россия), сообщил заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ ОАО "МТЗ" Александр Казакевич.

29 августа Минский тракторный завод посетила делегация из Чувашской Республики. "На встрече обсуждались планы по организации еще одного сервисного центра МТЗ в Чувашии и увеличению объема поставок", - отметил Александр Казакевич.

Белорусские тракторы поставляются на рынок Чувашии посредством ООО "Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ" в Татарстане, которое является эксклюзивным дистрибьютором завода на территории Приволжского и Уральского федеральных округов России. "Поставки тракторов в Чувашию значительно увеличились. С начала года поставили около 60 тракторов, до конца года планируется отгрузить еще около 100 единиц. МТЗ занимает ведущее место среди поставщиков тракторной техники в Чувашию", - рассказал Александр Казакевич.

В настоящее время МТЗ ведет активную деятельность на рынках более чем 60 государств. Завод разрабатывает, изготавливает и экспортирует колесные тракторы и запчасти к ним, организует на лицензионной основе их производство за рубежом, оказывает услуги по налаживанию и проведению сервиса поставленных машин, проводит обучение по эксплуатации и техобслуживанию выпускаемой техники. Заказчикам предлагаются свыше 100 моделей тракторов в более чем 200 сборочных вариантах для любых климатических и эксплуатационных условий. Новые модели обладают широкими возможностями агрегатирования с сельхозмашинами различных производителей, трактор БЕЛТА.

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