В Беларуси примерно четверть проб ягод оказалась с превышением по радиации
30.08.2017
Радиологами лесхозов Беларуси проводятся работы в лесных кварталах в зоне с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2, на лесных контрольных полигонах по изучению загрязнения лесной пищевой продукции цезием-137, а также контролируются грибы и ягоды, предоставленные населением. В «дарах леса» проверяется содержание радионуклида цезий-137, проводится сравнение с допустимыми уровнями, установленными в гигиеническом нормативе РДУ-99, с результатами измерений в предыдущие годы. Сравнение результатов радиационного контроля в течение последних пяти лет показывает, что содержание цезия-137 в ягодах и грибах постепенно уменьшается. Это объясняется естественным радиоактивным распадом цезия-137, снижением его подвижности в почве, доступности перехода с питательными веществами в растительность.
Всего по состоянию на 01.08.2017 г. службой радиационного контроля Минлесхоза проконтролировано на содержание цезия-137 - 589 проб грибов и 421 проба дикорастущих ягод (в т.ч. 330 проб черники), отобранных в лесных кварталах в I зоне (1-5 Ки/км2), контрольных полигонах, предоставленных населением.
При общей тенденции к уменьшению активности радионуклидов в лесной продукции, уровни загрязнения ягод цезием-137 сохраняются на высоком уровне – в 28 % проб ягод черники от всех проверенных за этот период содержание цезия-137 превышало допустимый уровень 185 Бк/кг (РДУ-99).
Уровни загрязнения грибов цезием-137 так же сохраняются на высоком уровне – в 37 % проб свежих грибов от всех проверенных за этот период содержание цезия-137 превышало допустимый уровень 370 Бк/кг (РДУ-99).
Результаты радиометрических измерений 2017 года показали превышение допустимых уровней содержания цезия-137 в грибах: в Брестском ГПЛХО 19% от проверенных специалистами службы радиационного контроля проб грибов (18 проб из 97); в Гомельском ГПЛХО - 45% (152 пробы из 335); в Гродненском ГПЛХО – 10% (1 из 10); в Минском ГПЛХО – 40% (19 из 47); в Могилёвском ГПЛХО – 25% (25 из 100).
Высокие уровни содержания цезия-137 в грибах были зафиксированы во многих лесхозах, в том числе - в Чериковском Могилевской области (максимальная удельная активность цезия-137 - 2148 Бк/кг в сыроежках), Березинском Минской области (3380 Бк/кг в сыроежках), Лельчицком Гомельской области (6851 Бк/кг в белых грибах), Столинском Брестской области (5200 Бк/кг в лисичках), пишет bellesozaschita.by.
Следует знать:
Сбор слабо- и средненакапливающих цезий-137 грибов, а также дикорастущих ягод разрешен на территориях с плотностью загрязнения почв цезием-137 менее 2 Ки/км2. Сильнонакапливающие цезий-137 грибы разрешается собирать в лесных кварталах с плотностью загрязнения до 1 Ки/км2.
Для сбора ягод и грибов подбирают лесные кварталы с наименьшим загрязнением почв радионуклидами; собранные ягоды и грибы проверяют на содержание радионуклидов; допустимое содержание цезия-137 в ягодах – 185 Бк/кг, в грибах – 370 Бк/кг (РДУ-99).
Информацию о загрязнении территории лесного фонда цезием-137, об уровнях содержания радионуклидов в дикорастущих ягодах и грибах можно получить, обратившись в раздел «Радиационный контроль» сайтов лесхозов, в составе которых функционируют посты радиационного контроля.
Всего по состоянию на 01.08.2017 г. службой радиационного контроля Минлесхоза проконтролировано на содержание цезия-137 - 589 проб грибов и 421 проба дикорастущих ягод (в т.ч. 330 проб черники), отобранных в лесных кварталах в I зоне (1-5 Ки/км2), контрольных полигонах, предоставленных населением.
При общей тенденции к уменьшению активности радионуклидов в лесной продукции, уровни загрязнения ягод цезием-137 сохраняются на высоком уровне – в 28 % проб ягод черники от всех проверенных за этот период содержание цезия-137 превышало допустимый уровень 185 Бк/кг (РДУ-99).
Уровни загрязнения грибов цезием-137 так же сохраняются на высоком уровне – в 37 % проб свежих грибов от всех проверенных за этот период содержание цезия-137 превышало допустимый уровень 370 Бк/кг (РДУ-99).
Результаты радиометрических измерений 2017 года показали превышение допустимых уровней содержания цезия-137 в грибах: в Брестском ГПЛХО 19% от проверенных специалистами службы радиационного контроля проб грибов (18 проб из 97); в Гомельском ГПЛХО - 45% (152 пробы из 335); в Гродненском ГПЛХО – 10% (1 из 10); в Минском ГПЛХО – 40% (19 из 47); в Могилёвском ГПЛХО – 25% (25 из 100).
Высокие уровни содержания цезия-137 в грибах были зафиксированы во многих лесхозах, в том числе - в Чериковском Могилевской области (максимальная удельная активность цезия-137 - 2148 Бк/кг в сыроежках), Березинском Минской области (3380 Бк/кг в сыроежках), Лельчицком Гомельской области (6851 Бк/кг в белых грибах), Столинском Брестской области (5200 Бк/кг в лисичках), пишет bellesozaschita.by.
Следует знать:
Сбор слабо- и средненакапливающих цезий-137 грибов, а также дикорастущих ягод разрешен на территориях с плотностью загрязнения почв цезием-137 менее 2 Ки/км2. Сильнонакапливающие цезий-137 грибы разрешается собирать в лесных кварталах с плотностью загрязнения до 1 Ки/км2.
Для сбора ягод и грибов подбирают лесные кварталы с наименьшим загрязнением почв радионуклидами; собранные ягоды и грибы проверяют на содержание радионуклидов; допустимое содержание цезия-137 в ягодах – 185 Бк/кг, в грибах – 370 Бк/кг (РДУ-99).
Информацию о загрязнении территории лесного фонда цезием-137, об уровнях содержания радионуклидов в дикорастущих ягодах и грибах можно получить, обратившись в раздел «Радиационный контроль» сайтов лесхозов, в составе которых функционируют посты радиационного контроля.
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