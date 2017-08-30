30.08.2017

По фактам серьезных нарушений с начала текущего года приостанавливалась деятельность более 200 столичных объектов торговли и общественного питания, сообщила главный государственный санитарный врач Минска — главный врач ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» Нелли Гиндюк.К примеру, в одном из магазинов Заводского района куриные полуфабрикаты хранились без документов, маркировки с необходимой информацией о сроках годности и производителе, продавалась просроченная молочная и бакалейная продукция. В кафе на ул. Богдановича при приготовлении блюд также использовалась несвежая продукция, отдельными сотрудниками не был пройден медосмотр.В ходе проверок в сфере торговли и общепита в 2017 г. основные нарушения отмечены в части неудовлетворительного санитарно-технического состояния производственных и вспомогательных помещений, торгового, технологического оборудования — 18,6 %; несоблюдения температурного режима и условий хранения продовольственного сырья и пищевой продукции — 14,8 %; недостаточного производственного контроля за реализацией и изготовлением пищевой продукции, в том числе касающегося организации лабораторных исследований по показателям качества и безопасности продукции — 12,2 %; реализации продукции без наличия документов, удостоверяющих качество и безопасность, — 7,7 %; реализации продукции с истекшим сроком годности — 7,7 %; непрохождения работниками обязательных медицинских осмотров и гигиенического обучения — 6,8 %.