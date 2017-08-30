Лето еще побудет с нами

30.08.2017

Прогноз погоды в Беларуси на ближайшие три дня.



30 августа ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +18..+24°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр.



31 августа без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем будет колебаться от +19°С по востоку до +26°С по юго-западу страны.



1 сентября преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +20..+27°С.