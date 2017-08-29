Гомельская область завершила уборку зерновых

29.08.2017

В целом по Беларуси на 29 августа намолочено более 7,2 млн т зерна. В общем намолоте 1842,4 тыс. т составляет вклад аграриев Минской области, 1322,3 тыс. т - Гродненской, 1224,5 тыс. т - Брестской, 1111,1 тыс. т - Могилевской. В Гомельской области намолочено 989,9 тыс. т, в Витебской, которая последней включилась в жатву, - 770,3 тыс. т зерна.



Зерновые и зернобобовые убраны с 2030 тыс. га, что составляет 94,3% общей площади. В Брестской и Гомельской областях уборка зерновых завершена.



В среднем с одного гектара в этом году аграрии убирают 35,8 ц зерна. Лидером по урожайности является Гродненская область (43,1 ц/га).