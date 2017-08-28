В Витебской области банкротят пять винодельческих предприятий
28.08.2017
В производстве экономического суда Витебской области находятся дела о банкротстве пяти винодельческих предприятий. Решение о ликвидации приняты в отношении ОАО «Витвин» (срок завершения процедуры – 8 сентября 2017 года), ОАО «БрандкоВИН» (10 октября 2017 г.), ООО «Винреал» (5 декабря 2017 г.) и КУП «Полоцкий винодельческий завод» (29 июня 2018 г.).
Судебное разбирательство по делу об экономической несостоятельности КУПП «Подсвильский винзавод» отложено. Собрание кредиторов большинством голосов утвердило план санации должника.
По решению суда документ направлен на экспертизу, в ходе которой предстоит оценить его обоснованность, а также возможность восстановления платежеспособности предприятия без проведения реструктуризации задолженности по обязательным платежам в бюджет, пишут vitvesti.by.
Судебное разбирательство по делу об экономической несостоятельности КУПП «Подсвильский винзавод» отложено. Собрание кредиторов большинством голосов утвердило план санации должника.
По решению суда документ направлен на экспертизу, в ходе которой предстоит оценить его обоснованность, а также возможность восстановления платежеспособности предприятия без проведения реструктуризации задолженности по обязательным платежам в бюджет, пишут vitvesti.by.
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