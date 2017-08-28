Беларусь на 6 месяцев вводит лицензирование экспорта льноволокна за пределы ЕАЭС

28.08.2017

Беларусь вводит временное лицензирование экспорта льноволокна за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 августа 2017 года, сообщили в пресс-службе Совета министров.



Экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС льноволокна будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллегпром".



Заявление о выдаче лицензии на экспорт льноволокна согласовывается "Беллегпромом" при наличии заключенного между концерном, Министерством сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомами соглашения об условиях поставок льноволокна.



Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о лицензировании экспорта льноволокна и внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер.



Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, лицензирование экспорта действует в течение шести месяцев.