28.08.2017





Продлится сезон до 31 марта 2018 года.Охоту разрешено вести в светлое время суток, во все дни недели, как ружейным (из засады, с подхода), так и безружейным способами.При ружейной охоте допускается использование нарезного (с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей), гладкоствольного (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью) и метательного (охотничьи луки и арбалеты) охотничьего оружия.Безружейная охота на бобра и (или) выдру с использованием разрешенных ловушек (кроме петель), принцип действия которых предусматривает непосредственное участие охотника, в том числе с использованием разрешенных пород охотничьих собак или без их использования, разрешается только в светлое время суток.Кроме того, при охоте на бобра допускается добыча норки американской и ондатры с использованием разрешенных для охоты на бобра и выдру орудий и способов охоты.