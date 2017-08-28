В Столинском районе сгорело 189 тонн соломы
28.08.2017
Утром 26 августа в РОВД обратился председатель КСУП «Ворони». Правоохранителям он сообщил, что ночью неизвестный на территории двора для скирдовки поджог пять скирд соломы. Предприятию причинен ущерб на общую сумму более 5,6 тысяч рублей.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящее время правоохранители устанавливают личность злоумышленника. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.218 (умышленные уничтожение имущества) УК.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящее время правоохранители устанавливают личность злоумышленника. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.218 (умышленные уничтожение имущества) УК.
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