Франция объявила о рекордно низком урожае винограда 2017. Причина - весенние заморозки

28.08.2017

Франция в 2017 году уменьшит производство вина из-за весенних заморозков в стране, пишет Le Fargo.



В 2017 году в стране будет произведено 37,2 млн гектолитров вина, что на 18% меньше уровня 2016 года. Это минимальное производство для послевоенного времени. До сих пор самым маленьким урожаем во Франции был 41 миллион гектолитров в 1991 году.



При этом отмечается высокое качество винограда урожая 2017 года, что вкупе с меньшим его количеством должно привести к росту цен на вино.