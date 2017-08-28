Белорусское НПЦ по механизации сельского хозяйства задумалось о создании электротрактора

28.08.2017

Генеральный директор Научно-практического центра по механизации сельского хозяйства НАН Беларуси Сергей Яковчик в эфире телеканала "Столичное телевидение" заявил, что в Беларуси планируют создать электротрактор. Правда сроки создания не уточнил.



"В ближайшей перспективе у нас будет создан первый белорусский электротрактор. Все-таки мы движемся к роботизации техники, очень большое внимание в наших исследованиях и разработках уделяется точному земледелию, то есть умной технике", - отметил Сергей Яковчик.

