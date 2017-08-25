John Deere представил новый модельный ряд комбайнов
25.08.2017
John Deere запустил новый флагманский модельный ряд комбайнов серии S770, который состоит из четырех машин.
Самый миниатюрный комбайн S770 имеет мощность 449 л. с. Завершает ряд флагман S790 мощностью 617 л. с. Однако главные изменения заключаются в «умном» комплекте, который используется для контроля и изменения настроек во время молотьбы.
Другой особенностью, знакомой пользователям модели 6250R, будет джойстик Command Pro, в котором размещены функции управления жаткой, соплом и системой Autotrac для работы одной рукой.
В танкере находится три поверхности для взвешивания, которые регистрируют вес каждой загрузки. В сочетании с уровнями влажности они дают правильную оценку урожая с каждого конкретного участка, и эта информация может быть использована для составления карт урожайности.
Новые S700-е комбайны появятся в Великобритании в 2018 году. Когда их ждать в Украине, и появятся ли они вообще – в сообщении не указывается.
Agropravda.com
Самый миниатюрный комбайн S770 имеет мощность 449 л. с. Завершает ряд флагман S790 мощностью 617 л. с. Однако главные изменения заключаются в «умном» комплекте, который используется для контроля и изменения настроек во время молотьбы.
Другой особенностью, знакомой пользователям модели 6250R, будет джойстик Command Pro, в котором размещены функции управления жаткой, соплом и системой Autotrac для работы одной рукой.
В танкере находится три поверхности для взвешивания, которые регистрируют вес каждой загрузки. В сочетании с уровнями влажности они дают правильную оценку урожая с каждого конкретного участка, и эта информация может быть использована для составления карт урожайности.
Новые S700-е комбайны появятся в Великобритании в 2018 году. Когда их ждать в Украине, и появятся ли они вообще – в сообщении не указывается.
Agropravda.com
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