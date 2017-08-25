25.08.2017

Представители мясной отрасли Беларуси получили возможность отправиться в ознакомительную поездку в Китай и посетить ряд предприятий по переработке говядины.Тур организовывает китайская торгово-инвестиционная компания мясной промышленности «Большой шелковый путь», деятельность которой направлена на стимулирование торговли между Беларусью и КНР и оказание юридических, логистических и финансовых услуг потенциальным поставщикам сельскохозяйственной продукции на китайский рынок.В деловую поездку так же отправится делегация Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ. В программу мероприятий входит прием у президента китайской Мясной Ассоциации Ли Шилонга, а так же встреча с представителями государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантина и представителями деловых кругов. По мнению организаторов поездки, прямые коммуникации позволят ускорить процесс аттестации белорусской продукции, получить более конкретные разъяснения по ветеринарным требованиям к говядине, ознакомиться с китайскими технологиями безотходного производства и культурой потребления мяса, а так же найти партнеров в Китае. Поездка пройдет по маршруту: Минск-Пекин- Чжэнчжоу (городской округ провинции Цзянсу) — Нанкин (столица провинции Хэнань), -Циндао (город в провинции Шаньдун) — Пекин — Минск.Запланирован визит на производственную базу YISAI — крупнейшей компании мясной промышленности в Китае, ( от фермы КРС до убойных цехов и заводов по переработке), посещение фирменных магазинов предприятия и оптового рынка. Так же участники смогут ознакомиться с многоуровневой и многоканальной системой сбыта компании JIANGSU FOOD, ее системой продаж и инфраструктурой рынка говядины.Ожидается, что белорусские гости посетят форум и выставку «Китайская международная неделя мясной промышленности». Поездка запланирована на 12-19 октября 2017 года.