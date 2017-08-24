«Беловежские сыры» отправили продукцию в Японию
24.08.2017
СОАО «Беловежские сыры» отправило в Японию первую пробную партию полутвердых сыров отправило. Подготовка к этой поставке шла почти год. Япония предъявляет очень высокие требования к импортируемым продуктам питания, и пробиться на этот рынок непросто.
Высоковским производителям сыров, похоже, это удалось. Интерес к их продукции серьезные фирмы из Страны восходящего солнца проявили еще год назад на выставке-дегустации в Минске. Тогда же был заключен контракт на поставку первой партии сыров. И вот недавно пробные 80 кг с внушительным пакетом сопроводительных документов отправились из минского аэропорта самолетом в Японию.
«Мы намерены наращивать объемы отгрузки сыров в эту страну, – пояснила специалист по маркетингу предприятия Ирина Макар. – Со дня на день ждем оценки наших сыров заказчиком. Надеемся, что они пришлись по вкусу». СОАО «Беловежские сыры» выпускает широкий ассортимент эксклюзивных, традиционных и мягких сыров. Львиная доля продукции (около 90 %) поставляется на экспорт, преимущественно в Российскую Федерацию. Маркетинговая служба предприятия активно работает над расширением рынков сбыта, и Япония, если там удастся закрепиться, станет для этого хорошей стартовой площадкой.
Dairynews.ru
Высоковским производителям сыров, похоже, это удалось. Интерес к их продукции серьезные фирмы из Страны восходящего солнца проявили еще год назад на выставке-дегустации в Минске. Тогда же был заключен контракт на поставку первой партии сыров. И вот недавно пробные 80 кг с внушительным пакетом сопроводительных документов отправились из минского аэропорта самолетом в Японию.
«Мы намерены наращивать объемы отгрузки сыров в эту страну, – пояснила специалист по маркетингу предприятия Ирина Макар. – Со дня на день ждем оценки наших сыров заказчиком. Надеемся, что они пришлись по вкусу». СОАО «Беловежские сыры» выпускает широкий ассортимент эксклюзивных, традиционных и мягких сыров. Львиная доля продукции (около 90 %) поставляется на экспорт, преимущественно в Российскую Федерацию. Маркетинговая служба предприятия активно работает над расширением рынков сбыта, и Япония, если там удастся закрепиться, станет для этого хорошей стартовой площадкой.
Dairynews.ru
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