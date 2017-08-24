24.08.2017

Организация Росконтроль в августе провела независимую экспертизу качества глазированных сырков, представленных на российском рынке.Первое место занял сырок творожный глазированный «Вкуснотеево» в шоколадной глазури с ванилью (ООО фирма «Малыш», г. Воронеж) со следующими характеристиками:Данный образец выработан по ТУ 9226-023-50179010-05. Массовая доля жира – 16 %, белка – 8,45 %, что соответствует данным на упаковке. Массовая доля сахара – 25 % (это самый низкий показатель из всех проверенных образцов).Крахмал и консерванты в сырке не обнаружены. Содержание дрожжей и плесени соответствует требованиям безопасности.Жирнокислотный состав творожной основы образца соответствует молочному жиру, т. е. сырок может называться «творожным». В состав глазури входит молочный жир (сливочное масло) и масло какао.В целом образец соответствует всем характеристикам, которые заявлены на маркировке.Второе место занял сырок «Ромашкино». Остальные сырки, изготовленные российскими производителями, не смогли войти в рейтинг, т. к. сырками, с точки зрения соответствия ГОСТу, не являются. Например, сырок «Ностальгия» творожный глазированный, с м. д. ж. 23 %, произведенный ООО «РостАгроКомплекс» (Московская обл.), не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям: содержание дрожжей превышает допустимое значение в 200 раз и плесеней превышает допустимое значение в 100 раз.Главным итогом масштабного исследования стало выявление низкого качества подавляющего большинства российских глазированных сырков.