Cельхозакадемия начала продажу собственных семян томатов и перцев
24.08.2017
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия начала мелкорозничную фасовку и реализацию собственных семян томатов и перцев. Об этом сообщил заведующий кафедрой сельскохозяйственной биотехнологии, экологии и радиологии учебного заведения Михаил Добродькин.
Академией в 2015-2016 годах было закуплено специализированное оборудование для весовой и штучной фасовки семян. Затем было разработано презентабельное оформление упаковки, в этом году начат ее выпуск. Первые расфасованные семена томатов и перцев под брендом БГСХА уже поступили в розничную сеть. Их можно приобрести в фирменных торговых точках на территории БГСХА в Горках, в торговой сети предприятий "Могилевобсоюзпечать" и "Витебскоблсоюзпечать". "Раньше мы продавали семена только оптом, в основном через фирменную торговую сеть предприятия "Сортсемовощ", а теперь имеем возможность фасовать сами семена и реализовывать их в розничную торговую сеть, что дает в несколько раз больший экономический эффект", - отметил Михаил Добродькин.
По его словам, темой селекции белорусских томатов, как импортозамещающей продукции, в академии занимаются уже больше 20 лет и добились серьезных результатов. "На счету нашего научного коллектива 21 сорт и гибрид помидор для открытого и защищенного грунта и два сорта перца. Сорта созданы в тесном сотрудничестве с Институтом генетики и цитологии НАН Беларуси и под научным руководством доктора биологических наук Александра Кильчевского. Мы доказали на практике, что отечественные томаты способны давать высокую урожайность до 600 ц/га и выше, имеют прекрасные вкусовые свойства и устойчивы к биотическим и абиотическим факторам среды. То есть их можно производить не только в личных подсобных хозяйствах, но в промышленных масштабах, заниматься переработкой и консервацией", - отметил ученый.
Семена белорусских томатов, производимые в академии, значительно дешевле импортных, а по всхожести они превосходят многие импортные аналоги, сказал Михаил Добродькин. Возможности академии позволяют производить пока около 10-15 кг семян в год. Потребность же Беларуси в них на порядок выше. "Мы намерены активно продвигать на рынке семена собственной селекции и в зависимости от спроса наращивать поступательно их производство. Одна из основных наших задач - добиться того, чтобы вложенные государством средства в селекцию этой витаминной продукции принесли значимый экономический эффект", - подчеркнул он.
В текущем году ученый получил грант Президента Беларуси в области науки на усовершенствование и научное обоснование приемов технологии возделывания томата в открытом грунте, разработку рекомендаций производства, создание раннеспелого, высокоурожайного, экологически стабильного сорта томата, производство семенного материала на общую площадь 30 га и внедрение в коллективные, фермерские и подсобные хозяйства Республики Беларусь.
БЕЛТА
Академией в 2015-2016 годах было закуплено специализированное оборудование для весовой и штучной фасовки семян. Затем было разработано презентабельное оформление упаковки, в этом году начат ее выпуск. Первые расфасованные семена томатов и перцев под брендом БГСХА уже поступили в розничную сеть. Их можно приобрести в фирменных торговых точках на территории БГСХА в Горках, в торговой сети предприятий "Могилевобсоюзпечать" и "Витебскоблсоюзпечать". "Раньше мы продавали семена только оптом, в основном через фирменную торговую сеть предприятия "Сортсемовощ", а теперь имеем возможность фасовать сами семена и реализовывать их в розничную торговую сеть, что дает в несколько раз больший экономический эффект", - отметил Михаил Добродькин.
По его словам, темой селекции белорусских томатов, как импортозамещающей продукции, в академии занимаются уже больше 20 лет и добились серьезных результатов. "На счету нашего научного коллектива 21 сорт и гибрид помидор для открытого и защищенного грунта и два сорта перца. Сорта созданы в тесном сотрудничестве с Институтом генетики и цитологии НАН Беларуси и под научным руководством доктора биологических наук Александра Кильчевского. Мы доказали на практике, что отечественные томаты способны давать высокую урожайность до 600 ц/га и выше, имеют прекрасные вкусовые свойства и устойчивы к биотическим и абиотическим факторам среды. То есть их можно производить не только в личных подсобных хозяйствах, но в промышленных масштабах, заниматься переработкой и консервацией", - отметил ученый.
Семена белорусских томатов, производимые в академии, значительно дешевле импортных, а по всхожести они превосходят многие импортные аналоги, сказал Михаил Добродькин. Возможности академии позволяют производить пока около 10-15 кг семян в год. Потребность же Беларуси в них на порядок выше. "Мы намерены активно продвигать на рынке семена собственной селекции и в зависимости от спроса наращивать поступательно их производство. Одна из основных наших задач - добиться того, чтобы вложенные государством средства в селекцию этой витаминной продукции принесли значимый экономический эффект", - подчеркнул он.
В текущем году ученый получил грант Президента Беларуси в области науки на усовершенствование и научное обоснование приемов технологии возделывания томата в открытом грунте, разработку рекомендаций производства, создание раннеспелого, высокоурожайного, экологически стабильного сорта томата, производство семенного материала на общую площадь 30 га и внедрение в коллективные, фермерские и подсобные хозяйства Республики Беларусь.
БЕЛТА
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