24.08.2017

С нового учебного года в Слуцком государственном колледже можно получить квалификацию «Изготовитель творога». Выпускники школ смогут овладевать новой специальностью за год, а вот взрослым, которые получают дополнительное образование, потребуется 2-3 месяца. Стоимость обучения для взрослых — 150-210 белорусских рублей.На дневную форму обучения по специализации «Оператор линии в производстве пищевой продукции. Изготовитель творога» в этом году приняли 30 человек. Средний балл аттестата в группе — 7,2, среди зачисленных немало тех, кто не смог поступить в вузы. 11 абитуриентов имели льготы при зачислении. Для сравнения, средний балл аттестата в группе будущих сыроделов — 7,1, а у тех, кто будет обучатся по направлению «Аппаратчик пастеризации. Маслодел» — также 7,2 балла.