24.08.2017

В Беларуси прогнозируется хороший урожай картофеля, который на 10-15 % превысит прошлогодний. Об этом в эфире белорусского телевидения сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич.«Этот год — идеальный для картофеля. При таких погодных условиях он уже созрел и готов к уборке. Думаю, что в среднем будет урожай картофеля на 10-15% выше, чем в прошлом году», — отметил Леонид Маринич.По его словам, урожайность корнеполодов в лучших хозяйствах достигает 600-700 центнеров с гектара.Хороший урожай картофеля прогнозируют и метеорологи. В последние дни не слишком благоприятную для формирования урожая картофеля жару сменили небольшое похолодание и дожди.