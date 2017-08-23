23.08.2017

Чешская компания VPS engineering a.s. поставит линию посолки сычужных сыров с интеграцией в существующую линию по производству сыров и модернизацией системы выгрузки сыров из пресса стоимостью 2,488 млн евро на ОАО «Пружанский молочный комбинат».В стоимость закупки также включены комплексный монтаж линии, пусконаладочные работ и обучение персонала. Договор о поставке оборудования был заключен 9 августа 2017 г, оборудование будет поставлено на предприятие в течение шести месяцев.По словам представителя комбината, новая линия позволит расширить ассортимент выпускаемых сыров, автоматизировать отдельные процессы, улучшить качество выпускаемой продукции. Мощность предприятия по выпуску сыров увеличится более чем на 10 т сыров в месяц. Сейчас комбинат выпускает 780-800 т сыров в месяц.В комплект линии входят контейнеры для посолки сыра, солильные бассейны, транспортеры для подачи сыров на линию посолки и из отделения посолки в отделение упаковки, узлы динамического взвешивания и маркировки сыров, системы полностью автоматической загрузки сыра в контейнеры и выгрузки из контейнеров, буферная емкость из нержавеющей стали для рассола и иное оборудование.