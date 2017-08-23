Пружанский молочный комбинат приобрел чешское оборудование
23.08.2017
Чешская компания VPS engineering a.s. поставит линию посолки сычужных сыров с интеграцией в существующую линию по производству сыров и модернизацией системы выгрузки сыров из пресса стоимостью 2,488 млн евро на ОАО «Пружанский молочный комбинат».
В стоимость закупки также включены комплексный монтаж линии, пусконаладочные работ и обучение персонала. Договор о поставке оборудования был заключен 9 августа 2017 г, оборудование будет поставлено на предприятие в течение шести месяцев.
По словам представителя комбината, новая линия позволит расширить ассортимент выпускаемых сыров, автоматизировать отдельные процессы, улучшить качество выпускаемой продукции. Мощность предприятия по выпуску сыров увеличится более чем на 10 т сыров в месяц. Сейчас комбинат выпускает 780-800 т сыров в месяц.
В комплект линии входят контейнеры для посолки сыра, солильные бассейны, транспортеры для подачи сыров на линию посолки и из отделения посолки в отделение упаковки, узлы динамического взвешивания и маркировки сыров, системы полностью автоматической загрузки сыра в контейнеры и выгрузки из контейнеров, буферная емкость из нержавеющей стали для рассола и иное оборудование.
ПРАЙМ-ТАСС
В стоимость закупки также включены комплексный монтаж линии, пусконаладочные работ и обучение персонала. Договор о поставке оборудования был заключен 9 августа 2017 г, оборудование будет поставлено на предприятие в течение шести месяцев.
По словам представителя комбината, новая линия позволит расширить ассортимент выпускаемых сыров, автоматизировать отдельные процессы, улучшить качество выпускаемой продукции. Мощность предприятия по выпуску сыров увеличится более чем на 10 т сыров в месяц. Сейчас комбинат выпускает 780-800 т сыров в месяц.
В комплект линии входят контейнеры для посолки сыра, солильные бассейны, транспортеры для подачи сыров на линию посолки и из отделения посолки в отделение упаковки, узлы динамического взвешивания и маркировки сыров, системы полностью автоматической загрузки сыра в контейнеры и выгрузки из контейнеров, буферная емкость из нержавеющей стали для рассола и иное оборудование.
ПРАЙМ-ТАСС
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