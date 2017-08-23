23.08.2017

На финансирование фермерских хозяйств из республиканского бюджета в 2017 году будет выделено 635 тыс. рублей. Об этом говорится в постановлении Совета Министров №62, сообщила начальник отдела реформирования предпринимательства и малых форм хозяйствования Минсельхозпрода Наталья Занько.Она сообщила, что КФХ участвуют не только в подпрограмме «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования», но и в других направлениях госпрограммы развития аграрного бизнеса. «Так, в прошлом году в мероприятии «Посадка плодово-ягодных культур и уход за ними» профинансированы работы на сумму 268,4 тыс. рублей. В закрытом конкурсе подпрограммы «Развитие племенного дела в животноводстве» участвовали семь фермерских хозяйств, освоены почти 90 тыс. рублей», — рассказала Наталья Занько.Для фермерских хозяйств государством предусмотрены и косвенные меры поддержки. В течение трех лет после государственной регистрации они освобождаются от уплаты налогов, сбора пошлин, участия в деятельности по производству продукции растениеводства и животноводства. За фермерскими хозяйствами также сохранено право на уплату единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции, отметила представитель Минсельхозпрода.В 2016 году в соответствии с постановлением Совета Министров №1563 фермерским хозяйствам предоставлялись льготные кредиты на сумму 176,1 тыс. рублей. В ходе реализации указа президента №146 «О финансировании и закупке современной техники и оборудования» с КФХ в прошлом году заключено на льготных условиях 63 договора лизинга.Также Наталья Занько сообщила о том, что белорусским фермерским хозяйствам могут упростить бухгалтерский учет и вновь разрешить вести его с помощью книги учета имущества и деятельности. Соответствующий проект указа находится на рассмотрении в правительстве.