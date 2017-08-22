22.08.2017

Белорусские аграрии рассчитывают получить более 8 млн т зерновых без кукурузы. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун."Зерновых и зернобобовых в прошлом году сельхозпредприятия получили 7,012 тыс. т. В этом году мы ожидаем получить около 7,8 млн. В целом со всех категорий хозяйств - и сельхозорганизации, и малые фермерские, и население - ожидаем более 8 млн т зерна. Это без кукурузы", - сообщил Владимир Гракун.Он рассказал, что в этом году кукуруза под зерно посеяна на площади в 156 тыс. га. "В прошлом году мы получили 700 тыс. т зерна кукурузы. В нынешнем будет не меньше", - заявил замминистра.По словам Владимира Гракуна, первый укос трав аграриев не порадовал, однако второй и третий укосы ситуацию выравняют. "Из 8 млн 540 тыс. т кормовых единиц у нас заготовлено 41,4%. Сенажа из многолетних трав заготовлено 87% от необходимого. Завершается второй укос, третий укос - даются все возможности для того, чтобы мы выполнили поставленную задачу. Сенажа нам нужно 12,5 млн т кормовых единиц", - подытожил замминистра.