Президент анонсировал создание комбайна, который будет превосходить импортные аналоги
22.08.2017
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 августа на совещании с руководством экономического блока страны, что ждет от «Гомсельмаша» создания суперкомбайна.
«Еще одно направление в «Гомсельмаше» — создать суперкомбайн, который будет превосходить импортные аналоги. Я не буду раскрывать все секреты, но такие задумки и уже конкретные наработки у конструкторов есть», — рассказал глава государства.
«Я поручил конструкторам к уборочной 2018 года обновить модель комбайна «Полесье». Нам надо остановиться на каких-то моделях, которые будут востребованы на рынке. Комбайн, который мы апробировали недавно в Могилевской и Витебской областях, неплохой. Комбайн хорош: убирает чисто, ничем не уступает импортным аналогам. Хорошо, что нынешние конструкторы «Гомсельмаша» на этом не останавливаются. Они заявляют, что есть направления, по которым еще можно улучшить этот комбайн», — обратил внимание Александр Лукашенко.
При этом глава государства отметил, что двигатели для данной техники должны производиться в Беларуси: соответствующие производства в стране есть, передает пресс-служба Президента Беларуси.
Президент поручил запланировать на зиму посещение им «Гомсельмаша», чтобы ознакомиться с модернизацией техники и производством новых моделей.
«Еще одно направление в «Гомсельмаше» — создать суперкомбайн, который будет превосходить импортные аналоги. Я не буду раскрывать все секреты, но такие задумки и уже конкретные наработки у конструкторов есть», — рассказал глава государства.
«Я поручил конструкторам к уборочной 2018 года обновить модель комбайна «Полесье». Нам надо остановиться на каких-то моделях, которые будут востребованы на рынке. Комбайн, который мы апробировали недавно в Могилевской и Витебской областях, неплохой. Комбайн хорош: убирает чисто, ничем не уступает импортным аналогам. Хорошо, что нынешние конструкторы «Гомсельмаша» на этом не останавливаются. Они заявляют, что есть направления, по которым еще можно улучшить этот комбайн», — обратил внимание Александр Лукашенко.
При этом глава государства отметил, что двигатели для данной техники должны производиться в Беларуси: соответствующие производства в стране есть, передает пресс-служба Президента Беларуси.
Президент поручил запланировать на зиму посещение им «Гомсельмаша», чтобы ознакомиться с модернизацией техники и производством новых моделей.
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