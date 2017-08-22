Невероятная сельхозтехника. На это стоит посмотреть (ВИДЕО)

22.08.2017

Удивительные машины - это чаще всего как раз сельхозтехника.







Как работает широкозахватный комбайн для сбора кукурузы







Удивительные фрукто-уборочные машины









