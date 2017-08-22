22.08.2017

Средняя урожайность зерновых в Беларуси в 2017 году составляет 35,8 ц/га. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.Он также сообщил, что данный показатель превышает прошлогодний, а самая высокая урожайность зафиксирована в Гродненской области - 43,5 ц/га. Рекордная урожайность получена в четырех хозяйствах страны - более 100 ц/га. "В СПК имени Кремко Гродненского района получили 110,6 ц/га, СПК "Свислочь" - 101,5 ц/га, СПК "Прогресс-Вертелишки" - 104,2 ц/га. В ОАО "Гастелловское" Минского района получено 102,9 ц/га. Это говорит о том, что сорта зерновых культур сегодня способны давать высокие урожаи. Для этого необходимо выполнение всех технологических элементов, своевременная уборка и сохранение урожая", - сказал замминистра.Уборку зерновых в Беларуси планируется завершить в ближайшие дни. Продолжается уборка ярового рапса, завершается теребление льна. "Основная задача после уборочных работ - продолжить заготовку кормов", - добавил Владимир Гракун.В стране уже намолочено почти 7 млн т зерна, убрано около 90% площадей. "Беларусь завершает уборку зерновых. Исключение составляет Витебская область, где убрано 65,5% площадей. Это объясняется и сроками сева, и погодными условиями, так как это наш северный регион", - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич.Всего в уборочной кампании было задействовано 9474 зерноуборочных комбайна. "Мы постоянно вели мониторинг работы комбайнов. В среднем по стране их простаивало от 3,2% до 4,2% из-за технических неисправностей", - уточнил первый замминистра. По его словам, новые комбайны "Гомсельмаша" прямо с конвейера отправлялись в поле, "поэтому 2-3 дня приходилось проводить их доработку или наладку в условиях жатвы, но были только незначительные поломки".Ежедневно аграрии убирали до 5% площадей зерновых. "По этим темпам мы видим, что технический персонал и техника были готовы к уборочной. Работали все службы, базы материально-технического снабжения, заводы-изготовители. Трудностей в обеспечении запчастями не было. В период массовых работ машиностроители отпускали запасные части без предоплаты. Мы благодарны, что нам пошли навстречу", - заключил Леонид Маринич.