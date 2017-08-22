Одно из крупнейших сельхозпредприятий Витебщины увеличит поголовье скота

22.08.2017

В ОАО "Липовцы" планируется почти в два раза увеличить поголовье стада мясных пород скота.



В настоящее время в хозяйстве содержится 852 головы мясного скота породы герефорд, завезенной из Венгрии и России. Из них 380 - коровы, остальное поголовье составляет молодняк, в том числе 297 телок. За 2018-2019 годы ОАО намерено довести объем этого стада до 1,5 тыс., при этом в первую очередь за счет собственного чистопородного молодняка. "Ресурсы кормовых угодий это позволяют сделать. Есть и пустующие помещения, которые планируются приспособить под содержание", - сказал директор предприятия Олег Станкевич.



В развитии поголовья стада мясных пород скота руководитель видит ряд преимуществ. "В частности, они дают значительно более ценное по своему качеству мясо по сравнению с черно-пестрой породой. Выше и его стоимость. Также мясные породы неприхотливы по условиям кормления и практически 9 месяцев могут находиться на пастбищном содержании, что позволяет получить на выходе экологически чистый продукт высокого качества, в том числе мраморное мясо", - отметил Олег Станкевич.



Общее поголовье стада сельхозпредприятия на сегодняшний день составляет 9,3 тыс. голов скота, что на 1,8 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. До конца 2017-го поголовье скота планируется довести до 10 тыс. Соотношение герефордов к черно-пестрым составляет 1:4 (последних в хозяйстве содержится 1,6 тыс.). "В идеале мы будем стремиться к соотношению 1:3", - подчеркнул руководитель.