21.08.2017

ОАО «Гроднохлебпром» отправил в Азербайджан пробную партию из 15 наименований хлебобулочных изделий.Ежемесячно предприятие поставляет в Россию около трех тонн хлеба. Поскольку есть спрос, в ближайшее время экспорт намерены увеличить. Ведутся переговоры по поводу поставок сухарно-бараночных изделий с длительными сроками хранения в Краснодар.— Полтора года назад был заключен договор с одной из московских фирм и с тех пор начались постоянные поставки выпеченного хлеба глубокой заморозки в российскую столицу. Жителям Первопрестольной пришелся по вкусу «Спадар» и «Беларускі падарунак». Пользуется спросом ржаной бездрожжевой «Шчодры». Нашли своего покупателя среди москвичей и элитные сорта хлеба: «Талака» с черносливом, курагой и орехами, «Очаг» с салом. Недавно к ним добавился «Осенний люкс» с большим содержанием семян подсолнечника, — рассказал начальник отдела маркетинга Андрей Дабкус.Гродненцы налаживают поставки и на рынки других стран. Это батоны, рожки, тостовые и другие хлеба. Знаком вкус гродненского хлеба и жителям США: хлеб поставлялся в Нью-Йорк, ведутся переговоры о поставках продукции ОАО «Гроднохлебпром» в Лос-Анджелес. Особенные требования американские партнеры предъявляют к упаковке. По их пожеланию хлеб будет поставляться в картонных коробках.