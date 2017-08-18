Рогачевская сгущенка попала под санкции РФ

18.08.2017

Россельхознадзор сообщил о введении с 18 августа новых ограничительных мер на поставки белорусской продукции в РФ. Под санкции попали четыре белорусских производителя продуктов питания за повторное выявление антибиотиков в продукции. При этом российский надзорный орган сообщил, что ограничения временные.



Под санкции попали: ОАО «Савушкин продукт» — молочная сыворотка, ОАО «Рогачевский МКК» — сгущенное молоко, ОАО «Молочные горки» — молоко, ОАО «Витконпродукт» — мясо птицы.



Также с 17 августа вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции СП ООО «Бак», СОАО «Беловежские сыры», ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ОАО «Здравушка-Милк» и ОАО «Минский молочный завод №1»





