17.08.2017

На международной выставке Agritechnica 2017 в Ганновере планируется презентация седельного тягача для аграриев MAN TGS 4х4.Сегодня в агросекторе наблюдается острая потребность в автопоездах полной массой 40 или 38 т. Они позволяют возить грузы по маршруту ферма – поле – склад с минимальным расходом топлива и высокой средней скоростью. Вот почему на крупнейшей междуродной агровыставке Agritechnica 2017, которая пройдет в Ганновере с 12 по 18 ноябре, дебютирует новый седельный тягач MAN TGS 4х4.Полноприводный MAN TGS 4х4 оснащен 500-сильным турбодизелем, коробкой отбора мощности и гидравлической системой, что позволяет работать с любыми сельскохозяйственными полуприцепами. Гордостью тягача являются сверхирокие шины с мощными грунтозацепами: спереди – размерностью T445/65R22.5, а сзади — 600/50R22.5.Одно из основных преимуществ MAN TGS 4х4 заключается в его универсальности. Машину можно использовать круглый год, даже зимой. Все что нужно это заменить полевую «обувку» на дорожную и поменять полуприцеп. И автопоезд готов для работы на шоссе.Интересно, что сельскохозяйственный тягач MAN TGS 4х4 предстанет на выставке Agritechnica 2017 в нежно-зеленом окрасе (MAN-GRUEN — M107). Точно такой же свет имели колесные тракторы MAN, выпуск которых прекратился еще в 1963 году.