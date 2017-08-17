17.08.2017

По оперативным данным Минсельхозпрода, белорусские сельхозорганизации намолотили уже более 6 млн т зерна.По состоянию на 17 августа в Беларуси намолочено более 6 млн т зерна, из которых 1194,8 тыс. т - аграриями Брестской области, 1483,7 тыс. т - Минской. В Гомельской и Гродненской областях намолочено 869,7 тыс. т и 1078,8 тыс. т соответственно, в Могилевской - 840,2 тыс. т, в Витебской, которая последней включилась в жатву, - 544,3 тыс. т.Зерновые и зернобобовые убраны с 1669,1 тыс. га, что составляет 76,9% общей площади. Лидером по-прежнему является Брестская область, где убрано 97,2% площадей.В среднем с одного гектара в этом году аграрии убирают 36 ц зерна.