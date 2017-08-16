16.08.2017

Сельхозорганизации Беларуси приступили к севу озимого рапса на зерно. По оперативной информации Минсельхозпрода, к работам приступили все области Беларуси. Засеяны 21,2 тыс. гектаров из 364 тысяч, отведенных на культуру (5,81%).Под урожай озимого рапса 2018 года в Беларуси отведено 364 тыс. гектаров. Быстрее, чем в других регионах, идет посевная в Витебской области — 7,81 тыс. гектаров, или 19,53%. Аграрии региона полностью справились и с подготовкой почвы под культуру — вспахано 45,5 тыс. гектаров, или 113,8% от задания. На Гомельщине к севу рапса готовы 46,8 тыс. га (78,1%), на Могилевщине — 58 тыс. га (96,6%).Темпы подготовки почвы под рапс в некоторых регионах отстают от прошлого года: 67,9% в Брестской области (в 2016-м — 84,5%),76,4% — в Гродненской (89,9%), 72,2% — в Минской (87%).На сайте Минсельхозпрода опубликованы рекомендации НПЦ НАН Беларуси по земледелию по севу озимого рапса. Так, сельхозпредприятиям советуют остановится на сортах рапса белорусской селекции. Хорошей урожайностью, качеством зерна и зимостойкостью отличаются Оникс, Днепр F1, Империал, Август. В числе наиболее урожайных также Витовт, Зенит, Рохан F1, Коланта F1, ДК Седона F1, Геркулес F1, НК Техник F1, ЕС Сапфир F1.Хорошими предшественниками рапса являются культуры, рано освобождающие поле: однолетние травы на зеленый корм, многолетние травы после первого укоса, раноубираемые зерновые. В северо-восточных районах, особенно в Витебской области, основным предшественником под озимый рапс в текущем году должны быть многолетние травы после первого укоса и озимая пшеница.Кроме того, посев нужно проводить только протравленными или инкрустированными семенами. Это гарантирует, что чистые от патогенов семена дружно взойдут, а молодые растения будут быстро расти и развиваться.