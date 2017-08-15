15.08.2017

Правительство продлило срок санации ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 10 августа 2017 года №602.Совмин согласовал ходатайство Могилевского облисполкома о продлении до 14 июля 2022 года срока санации ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод“.Процедура санации введена в отношении Быховского консервно-овощесушильного завода в 2015 году на 18 месяцев. Затем срок санации продлевался еще на 12 месяцев - до 15 июля 2017 года.ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод" создано решением областного исполнительного комитета в 2001 году. В марте 2006-го указом оно определено базовым предприятием по производству плодоовощной консервной продукции в Могилевской области. С 2007 года вся выпускаемая заводом продукция реализуется под торговой маркой "Хозяин-Барин".