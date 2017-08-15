Как «Слуцкий льнозавод» вышел на рентабельность
15.08.2017
ОАО "Слуцкий льнозавод" в текущем году достигло 1,5-процентной рентабельности.
На заводе в 2014 году завершена была реконструкция, установлена линия по выработке льноволокна с высокой производительностью 2 т в час. После модернизации мощность предприятия по переработке льносырья увеличилась более чем в 2,5 раза. Если в 2013 году переработано 3,8 тыс. т льнотресты, выработано 1 тыс. т льноволокна, то в 2016-ом - 10,4 тыс. т и 2,9 тыс. т соответственно. ОАО вышло на прибыльную работу (в 2013 году было убыточным, в 2016 год получено свыше Br70 тыс. прибыли), снизилась себестоимость выпускаемой продукции.
"Рассчитываем улучшить финансово-экономические показатели работы, эффективнее использовать созданные производственные мощности", - отметил директор предприятия Виктор Лаворенко.
Площадь уборки льна-долгунца по сырьевой зоне льнозавода превышает 3,9 тыс. га, планируется собрать не менее 13,3 тыс. льнотресты при урожайности не менее 33,9 ц/га средним номером 1,05. При полной переработке запланированного объема льнотресты будет выработано 4 тыс. т льноволокна, в том числе длинного - 1,2 тыс. т. Удельный вес длинного льноволокна в общем объеме составит не менее 30%.
Основной потребитель льнопродукции - Оршанский льнокомбинат, короткое льноволокно поставляется на экспорт в Китай, страны ЕС и в Россию. Также выпускаются топливные костробрикеты, которые используются в системе ЖКХ (после модернизации производство стало безотходным).
На заводе в 2014 году завершена была реконструкция, установлена линия по выработке льноволокна с высокой производительностью 2 т в час. После модернизации мощность предприятия по переработке льносырья увеличилась более чем в 2,5 раза. Если в 2013 году переработано 3,8 тыс. т льнотресты, выработано 1 тыс. т льноволокна, то в 2016-ом - 10,4 тыс. т и 2,9 тыс. т соответственно. ОАО вышло на прибыльную работу (в 2013 году было убыточным, в 2016 год получено свыше Br70 тыс. прибыли), снизилась себестоимость выпускаемой продукции.
"Рассчитываем улучшить финансово-экономические показатели работы, эффективнее использовать созданные производственные мощности", - отметил директор предприятия Виктор Лаворенко.
Площадь уборки льна-долгунца по сырьевой зоне льнозавода превышает 3,9 тыс. га, планируется собрать не менее 13,3 тыс. льнотресты при урожайности не менее 33,9 ц/га средним номером 1,05. При полной переработке запланированного объема льнотресты будет выработано 4 тыс. т льноволокна, в том числе длинного - 1,2 тыс. т. Удельный вес длинного льноволокна в общем объеме составит не менее 30%.
Основной потребитель льнопродукции - Оршанский льнокомбинат, короткое льноволокно поставляется на экспорт в Китай, страны ЕС и в Россию. Также выпускаются топливные костробрикеты, которые используются в системе ЖКХ (после модернизации производство стало безотходным).
Последние новости рубрики
-
15.08.2017Быховскому консервно-овощесушильному заводу дали больше времени
-
15.08.2017Как «Слуцкий льнозавод» вышел на рентабельность
-
15.08.2017В Беларуси намолочено уже более 5 млн т зерна
-
14.08.2017Полоцкий молочный комбинат презентовал бренд «Сафiйка»
-
14.08.2017Гомельский жировой комбинат предложит новые виды продукции
-
14.08.2017Биогазовые установки будут построены в Щучинском районе
-
14.08.2017Около 3000 «Беларусов» будет поставлено в Казахстан
-
11.08.2017Белорусские ученые вывели новые сорта зерновых
-
11.08.2017На полях Беларуси работает более 9 тыс. комбайнов
-
10.08.2017Строящиеся молочно-товарные фермы поручено завершить не позднее 2018 года
-
10.08.2017Белорусские коровы могут давать до 7 тыс. кг молока в год
-
10.08.2017На фабрике Оршанского льнокомбината обновили оборудование
-
10.08.2017Урожай зерновых может достичь 10 млн т
-
10.08.2017В Россию не пускают продукцию Молодеченского молочного комбината. Говорят, там линкомицин
-
10.08.2017Сельскому хозяйству дадут еще кредит. Теперь в виде топлива
Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006