Как «Слуцкий льнозавод» вышел на рентабельность

15.08.2017

ОАО "Слуцкий льнозавод" в текущем году достигло 1,5-процентной рентабельности.



На заводе в 2014 году завершена была реконструкция, установлена линия по выработке льноволокна с высокой производительностью 2 т в час. После модернизации мощность предприятия по переработке льносырья увеличилась более чем в 2,5 раза. Если в 2013 году переработано 3,8 тыс. т льнотресты, выработано 1 тыс. т льноволокна, то в 2016-ом - 10,4 тыс. т и 2,9 тыс. т соответственно. ОАО вышло на прибыльную работу (в 2013 году было убыточным, в 2016 год получено свыше Br70 тыс. прибыли), снизилась себестоимость выпускаемой продукции.



"Рассчитываем улучшить финансово-экономические показатели работы, эффективнее использовать созданные производственные мощности", - отметил директор предприятия Виктор Лаворенко.



Площадь уборки льна-долгунца по сырьевой зоне льнозавода превышает 3,9 тыс. га, планируется собрать не менее 13,3 тыс. льнотресты при урожайности не менее 33,9 ц/га средним номером 1,05. При полной переработке запланированного объема льнотресты будет выработано 4 тыс. т льноволокна, в том числе длинного - 1,2 тыс. т. Удельный вес длинного льноволокна в общем объеме составит не менее 30%.



Основной потребитель льнопродукции - Оршанский льнокомбинат, короткое льноволокно поставляется на экспорт в Китай, страны ЕС и в Россию. Также выпускаются топливные костробрикеты, которые используются в системе ЖКХ (после модернизации производство стало безотходным).









