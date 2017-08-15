В Беларуси намолочено уже более 5 млн т зерна

15.08.2017

Белорусские аграрии к 14 августа намолотили 5072,2 тыс. т зерна. Средняя урожайность по республике — 36 центнеров с гектара.



Наибольший урожай пока собрали в Минской области — 1211,6 тыс. тонн. Миллионный рубеж преодолели и аграрии Брестской области, которые намолотили 1131,6 тыс. тонн. В Гомельской и Гродненской областях намолочено 768,5 тыс. т и 897,6 тыс. т соответственно, в Могилевской - 654,9 тыс. т, в Витебской, которая последней включилась в жатву, — 407,9 тыс. т.



Зерновые и зернобобовые убраны с 1407,5 тыс. га (64,8% площадей). По темпам лидирует Брестская область, где убрано 91,7% полей с зерновыми и зернобобовыми.



В среднем с одного гектара в этом году белорусские аграрии убирают 36 ц зерна. Наилучший показатель — на Гродненщине, где получают 44,3 ц/га. Больше среднереспубликанского жнут также в Минском (38,1 ц/га) и Брестском регионах (37 ц/га).



Рапс убран на 260,5 тыс. гектаров, или 99,4% от всех площадей. Намолочено 612,9 тыс. тонн маслосемян, средняя урожайность культуры — 23,5 центнера с гектара.

