Полоцкий молочный комбинат презентовал бренд «Сафiйка»
14.08.2017
Полоцкий молочный комбинат создал новый бренд для своей продукции, который подчеркнет ее региональную принадлежность. Лицом торговой марки стала обаятельная девочка с книгой в руках.
— Софийкой полочане ласково называют Софийский собор. В то же время это популярное имя – возможно, чьей-то сестры, дочери, внучки, соседки. Так мы постарались объединить славную историю города и семейные ценности: нежность, любовь, заботу о близких, — пояснила заместитель директора Полоцкого молочного комбината Наталия Жогалева.
Сейчас под брендом «Сафійка» выпускается по два вида молока и кефира в ПЭТ-бутылках. В будущем линейку планируется расширить. Уже скоро в магазинах должны появиться йогурты в упаковке пюр-пак с изображением на коробках нового персонажа, а затем и другие виды изделий.
Всего на данный момент в ассортименте предприятия около 90 видов продукции, ежедневно здесь перерабатывают более 300 тонн молока, поставляемого из трех районов – Полоцкого, Россонского, Миорского. Внедрение систем безопасности и менеджмента качества, подтверждающих соответствие продукции международным стандартам, позволяет успешно конкурировать не только на внутреннем, но и на внешнем рынках.
— Мы являемся одной из ведущих белорусских компаний по экспорту молочных продуктов. Так, за 7 месяцев этого года за пределы страны было отправлено продукции на 2,5 млн долларов — 127% к прошлогоднему уровню, — отметила начальник отдела маркетинга и сбыта Людмила Гринькова.
С мая, после успешного прохождения комплексной проверки Россельхознадзора, полочане возобновили приостановленные ранее поставки цельномолочных продуктов в регионы Российской Федерации, куда также отгружается сливочное масло. В последнее время доля восточной соседки в общих объемах экспорта сократилась до 60%, на второе место вышел Казахстан (15,5%), следующие позиции занимают Армения, Сирия, Грузия, Кыргызстан. Курс на диверсификацию рынков сбыта будет продолжаться и далее.
Кстати, полоцкий комбинат одним из первых в стране осуществил поставки сухого цельного молока в Сирию на 677 тыс. долларов. А открытие нового цеха по производству промышленного казеина помогло продвинуться на рынки Литвы и Польши. С конца прошлого года в эти страны продано 80 т гранулированного белка.
Расширяя ассортимент, Полоцкий молочный комбинат освоил выпуск майонеза «Школьный». Он не содержит уксуса, поэтому рекомендован для детского питания. Новинка уже поступила в продажу. С начала учебного года школьные столовые и буфеты смогут использовать новую заправку для салатов.
«Витебские вести»
— Софийкой полочане ласково называют Софийский собор. В то же время это популярное имя – возможно, чьей-то сестры, дочери, внучки, соседки. Так мы постарались объединить славную историю города и семейные ценности: нежность, любовь, заботу о близких, — пояснила заместитель директора Полоцкого молочного комбината Наталия Жогалева.
Сейчас под брендом «Сафійка» выпускается по два вида молока и кефира в ПЭТ-бутылках. В будущем линейку планируется расширить. Уже скоро в магазинах должны появиться йогурты в упаковке пюр-пак с изображением на коробках нового персонажа, а затем и другие виды изделий.
Всего на данный момент в ассортименте предприятия около 90 видов продукции, ежедневно здесь перерабатывают более 300 тонн молока, поставляемого из трех районов – Полоцкого, Россонского, Миорского. Внедрение систем безопасности и менеджмента качества, подтверждающих соответствие продукции международным стандартам, позволяет успешно конкурировать не только на внутреннем, но и на внешнем рынках.
— Мы являемся одной из ведущих белорусских компаний по экспорту молочных продуктов. Так, за 7 месяцев этого года за пределы страны было отправлено продукции на 2,5 млн долларов — 127% к прошлогоднему уровню, — отметила начальник отдела маркетинга и сбыта Людмила Гринькова.
С мая, после успешного прохождения комплексной проверки Россельхознадзора, полочане возобновили приостановленные ранее поставки цельномолочных продуктов в регионы Российской Федерации, куда также отгружается сливочное масло. В последнее время доля восточной соседки в общих объемах экспорта сократилась до 60%, на второе место вышел Казахстан (15,5%), следующие позиции занимают Армения, Сирия, Грузия, Кыргызстан. Курс на диверсификацию рынков сбыта будет продолжаться и далее.
Кстати, полоцкий комбинат одним из первых в стране осуществил поставки сухого цельного молока в Сирию на 677 тыс. долларов. А открытие нового цеха по производству промышленного казеина помогло продвинуться на рынки Литвы и Польши. С конца прошлого года в эти страны продано 80 т гранулированного белка.
Расширяя ассортимент, Полоцкий молочный комбинат освоил выпуск майонеза «Школьный». Он не содержит уксуса, поэтому рекомендован для детского питания. Новинка уже поступила в продажу. С начала учебного года школьные столовые и буфеты смогут использовать новую заправку для салатов.
«Витебские вести»
Последние новости рубрики
-
14.08.2017Полоцкий молочный комбинат презентовал бренд «Сафiйка»
-
14.08.2017Гомельский жировой комбинат предложит новые виды продукции
-
14.08.2017Биогазовые установки будут построены в Щучинском районе
-
14.08.2017Около 3000 «Беларусов» будет поставлено в Казахстан
-
11.08.2017Белорусские ученые вывели новые сорта зерновых
-
11.08.2017На полях Беларуси работает более 9 тыс. комбайнов
-
10.08.2017Строящиеся молочно-товарные фермы поручено завершить не позднее 2018 года
-
10.08.2017Белорусские коровы могут давать до 7 тыс. кг молока в год
-
10.08.2017На фабрике Ольшанского льнокомбината обновили оборудование
-
10.08.2017Урожай зерновых может достичь 10 млн т
-
10.08.2017В Россию не пускают продукцию Молодеченского молочного комбината. Говорят, там линкомицин
-
10.08.2017Сельскому хозяйству дадут еще кредит. Теперь в виде топлива
-
09.08.2017Поставка мяса птицы в Китай начнутся через год
-
08.08.201715 новых сельхозмашин запущено в серийное производство в Беларуси
-
07.08.2017Экспорт сельхозпродукции может принести в казну около $6 млрд
Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006