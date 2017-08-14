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Новости сельского хозяйства


Гомельский жировой комбинат предложит новые виды продукции

14.08.2017
Гомельский жировой комбинат проводит комплекс мер по улучшению экономического состояния. Как отметил генеральный директор ГУ «Гомельоблпром» Андрей Демидовец, значительно в этом помогли власти области и страны.

Урожай рапса в этом году выдался неплохим, поэтому сырья хватит на весь год. Решаются финансовые вопросы. По сравнению с прошлым полугодием в два раза увеличился объем производства. Рентабельность составила 2,5 процента, на треть удалось сократить затраты. А самое главное — сохранен трудовой коллектив. Среди ближайших задач жирового комбината, подчеркивает Андрей Демидовец, полная загрузка производства, возврат продукции на полки, выход на внешние рынки.

В ближайшее время комбинат собирается заявить о себе новинками. В течение месяца в линейке майонезов появится несколько новых видов, чуть позже — кетчуп без консервантов и мыло, произведенное по усовершенствованной технологии. Сейчас, к слову, предприятие выпускает более 127 наименований продукции.

Гомельская правда

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