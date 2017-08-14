14.08.2017

В ОАО «Василишки» Щучинского района инвесторы из Литвы построят три биогазовые установки.– Получены квоты на строительство трех биогазовых установок. Проекты уже прошли техническую экспертизу. Начать работы планируется осенью, – рассказал директор ОАО «Василишки» Владимир Серехан. – До наступления холодов планируется смонтировать модули зданий, а зимой установить оборудование. Запустить установки и получать биогаз рассчитываем следующим летом.По словам Владимира Серехана, к работе биоустановок подключат ферму «Трайги», молочно-товарный комплекс «Кроньки» и свиноводческий комплекс в деревне «Зброжки». Органический продукт с ферм, проходя через системы биоустановок, будет переработан метанобразующими бактериями и превратится в биогаз, при сгорании которого двигатель внутреннего сгорания с генераторной установкой выработает электрическую и тепловую энергию. Первую можно выгодно продавать, а вторую – использовать для локальных хозяйственных нужд. Например, высвобождаемая тепловая энергия биоустановки позволит полностью обеспечить горячей водой комплекс «Зброжки», отказавшись от использования котельной. К альтернативным источникам энергии в хозяйстве планируют подключить и зерносушилки.