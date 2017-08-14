Около 3000 «Беларусов» будет поставлено в Казахстан
14.08.2017
ОАО «Минский тракторный завод» до конца 2017 года планирует поставить в Казахстан около 3 тыс. тракторов. Об этом сообщил заместитель маркетинг-директора завода Александр Казакевич на выставке Made in Belarus. Astana.
Александр Казакевич сообщил, что МТЗ на казахском рынке работает с тремя совместными предприятиями, выпускающими трактора. Кроме того, здесь есть два торговых дома, которые реализуют технику, собираемую в Минске. «В этом году мы уже продали более 1,3 тыс. тракторов здесь, в Казахстане. До конца года мы планируем сохранить текущие темпы роста экспорта и выйти на объем поставок около 3 тыс. тракторов», — пояснил Александр Казакевич и подчеркнул, что предварительные договоренности уже есть.
Заместитель маркетинг-директора МТЗ добавил, что по рекомендации дилеров техника дорабатывается с учетом особенностей климата Казахстана. Например, у нас появились тракторы «тропического» исполнения — для работы в жарком климате региона.
Ранее сообщалось, что Минский тракторный завод создаст промышленный кластер белорусских машиностроительных предприятий на базе торгового дома «МТЗ-ЕлАЗ» в Татарстане.
Выставка Made in Belarus. Astana проходит в столице Казахстана с 13 по 15 августа. Свою продукцию на выставке представляют 70 белорусских предприятий. Широко презентована продукция предприятий, входящих в концерн «Белгоспищепром», промышленный сектор представляют флагманы машиностроения, такие как ОАО «МТЗ», «МАЗ», «Амкодор», «Гомсельмаш».
БЕЛТА
Александр Казакевич сообщил, что МТЗ на казахском рынке работает с тремя совместными предприятиями, выпускающими трактора. Кроме того, здесь есть два торговых дома, которые реализуют технику, собираемую в Минске. «В этом году мы уже продали более 1,3 тыс. тракторов здесь, в Казахстане. До конца года мы планируем сохранить текущие темпы роста экспорта и выйти на объем поставок около 3 тыс. тракторов», — пояснил Александр Казакевич и подчеркнул, что предварительные договоренности уже есть.
Заместитель маркетинг-директора МТЗ добавил, что по рекомендации дилеров техника дорабатывается с учетом особенностей климата Казахстана. Например, у нас появились тракторы «тропического» исполнения — для работы в жарком климате региона.
Ранее сообщалось, что Минский тракторный завод создаст промышленный кластер белорусских машиностроительных предприятий на базе торгового дома «МТЗ-ЕлАЗ» в Татарстане.
Выставка Made in Belarus. Astana проходит в столице Казахстана с 13 по 15 августа. Свою продукцию на выставке представляют 70 белорусских предприятий. Широко презентована продукция предприятий, входящих в концерн «Белгоспищепром», промышленный сектор представляют флагманы машиностроения, такие как ОАО «МТЗ», «МАЗ», «Амкодор», «Гомсельмаш».
БЕЛТА
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