К уборочной кампании готовы менее 68% зерноуборочных комбайнов

26.06.2017

В Воложине состоялся республиканский семинар-совещание по вопросам готовности материально-технической базы сельскохозяйственных организаций к уборке урожая зерновых и зернобобовых культур.



Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич отметил, что тема совещания очень актуальная, однако ряд отдельных сельхозпредприятий и районов не могут отчитаться о высокой степени готовности сельхозтехники к уборочной. Так, из 9744 зерноуборочных комбайнов к 20 июня были готовы 68%, из 2740 зерноочистительно-сушильных комплексов — 76,7%. Также Леонид Адамович привел данные недавней проверки Комитета государственного контроля, которая выявила факты низкой готовности кормоуборочной техники и зернохранилищ к будущей страде, несоблюдения техрегламентов при заготовке травянистых кормов.



«Вы видите, какие сейчас погодные условия, какая была тяжелая весна. Недобора урожая из-за технической неисправности и низкой готовности зерноуборочных комбайнов мы допустить не можем», — подчеркнул первый замминистра.



Леонид Маринич обратил внимание на отдельные случаи эксплуатации во время заготовки кормов техники, не прошедшей технический осмотр и имеющей акты запрета на эксплуатацию. «Сегодня мы направили документы в райисполкомы для принятия мер реагирования и в прокуратуру — для дачи оценки действий должностных лиц, допустивших эксплуатацию техники в неисправном состоянии», — сообщил представитель Минсельхозпрода.



В своем выступлении Леонид Адамович обратил внимание на бессмысленность приписок, ведь реальное положение дел при проверках видно сразу, независимо от отчетности. Кроме того, недопустим метод ремонта разборкой комбайна, тем более что на сегодня проблем с запасными частями нет, как у коммерческих фирм, так и у «Гомсельмаша».



После пленарного заседания участники семинара-совещания посетили ряд объектов в Воложинском районе: участок по ремонту тракторных двигателей, дилерский центр МТЗ и цех по производству пластмассовых изделий на базе воложинской «Сельхозтехники». Также специалисты изучили организацию ремонта сельхозтехники непосредственно в хозяйстве на примере СХУ УП «Минскоблгаз» «Бобровичи» и обслуживание доильного оборудования на молочно-товарной ферме «Довбени».