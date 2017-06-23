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Новости сельского хозяйства


Борисовский комбинат хлебопродуктов может стать ядром нового агрохолдинга

23.06.2017
На базе Борисовского комбината хлебопродуктов  возможно создание крупного агрохолдинга. Об этом шла речь во время посещения премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым филиала "Большие Новоселки" Борисовского комбината хлебопродуктов.

Новая интеграционная структура ОАО "БорисовАгроПродукт" должна объединить филиалы Борисовского комбината хлебопродуктов, новые свинокомплексы, предприятие "Борисовхлебпром" и его филиалы в Жодино, Вилейке, Молодечно, Несвиже и Солигорске. Как пояснил председатель Борисовского райисполкома Владимир Миранович, по пути укрупнения агропредприятий район идет давно, и создание интеграционной структуры экономически оправданно. Создание холдинга позволить увеличить переработку зерна на 20%, поголовье свиней - на 44%. Кроме того, преобразование отразится на росте выручки. В интеграционной структуре предлагается замкнутый цикл производства ("от поля к столу"), что, например, позволит на 100% загрузить мощности Борисовского мясокомбината.

Андрей Кобяков отметил, что правительство будет рассматривать проект по созданию агрохолдинга. При принятии решения будет учитываться финансовое положение присоединяемых субъектов хозяйствования и перспективы их развития в составе холдинга.

БЕЛТА

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