В Башкортостане могут открыть производство тракторов BELARUS
23.06.2017
Сборочное производство белорусских тракторов может появиться в Республике Башкортостан. Об этом сообщил министр промышленности Республики Башкортостан Алексей Карпухин во время посещения Минского тракторного завода.
Партнером в проекте может выступить предприятие «Башсельхозтехника» — крупнейший поставщик сельскохозяйственной техники в регионе.
Также министр промышленности заинтересовался поставками в Башкортостан лесохозяйственной техники производства «МТЗ-ХОЛДИНГ».
«Мы готовы работать по всем направлениям сотрудничества: от поставок техники до создания сборочного производства. На рынке России все конкуренты проигрывают нам по ценам. Еще ни один европейский или азиатский производитель не смог предложить условия лучше, чем Минский тракторный завод», — подчеркнул во время переговоров генеральный директор ОАО «МТЗ» Федор Домотенко.
Стороны также обсудили вопросы производственной кооперации.
Agriculture.by
Партнером в проекте может выступить предприятие «Башсельхозтехника» — крупнейший поставщик сельскохозяйственной техники в регионе.
Также министр промышленности заинтересовался поставками в Башкортостан лесохозяйственной техники производства «МТЗ-ХОЛДИНГ».
«Мы готовы работать по всем направлениям сотрудничества: от поставок техники до создания сборочного производства. На рынке России все конкуренты проигрывают нам по ценам. Еще ни один европейский или азиатский производитель не смог предложить условия лучше, чем Минский тракторный завод», — подчеркнул во время переговоров генеральный директор ОАО «МТЗ» Федор Домотенко.
Стороны также обсудили вопросы производственной кооперации.
Agriculture.by
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