22.06.2017

Техника «Гомсельмаша» будет представлена в компьютерной игре-симуляторе «Pure Farming 2018».Польские разработчики Techland добавили в игру зерноуборочные комбайны ПАЛЕССЕ GS575 и GS16, кормоуборочный комбайн ПАЛЕССЕ FS8060 и другую технику. В симуляторе каждый игрок сможет стать владельцем фермы в США, Колумбии, Италии или Японии, вспахивать поля и убирать урожай различных культур.В новой версии «Pure Farming» комбайны «ПАЛЕССЕ» будут продемонстрированы впервые. Выпуск игры запланирован на начало 2018 года.