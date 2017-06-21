21.06.2017

Представители главного государственного управления по качеству, инспекции и карантину Китайской Народной Республики ознакомились с производственным процессом на ОАО «Гродненский мясокомбинат».В управлении ВЭД и маркетинга предприятия, в первую очередь китайских специалистов интересовала говядина и субпродукты из говядины. Особое внимание делегатов было обращено на соответствие производственного процесса международным стандартам. В зону инспекции попали все этапы от приемки скота до контроля качества выпускаемой продукции.Специалисты Главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину находятся в Беларуси с 10 июня, в течение еще двух недель эксперты по качеству будут инспектировать другие мясоперерабатывающие предприятия Беларуси. После чего проведут переговоры с руководством Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, отметили на предприятии.Гродненский мясокомбинат ежемесячно продает 500-600 тонн говядины, в основном, это охлажденное мясо.Напомним, что в рамках визита белорусской делегации в Китай парафировано соглашение, разрешающее поставки белорусской говядины на китайский рынок. Оно будет подписано во время официального визита главы китайского ветеринарного ведомства в Минск в июле 2017 года.