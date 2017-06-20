20.06.2017

Туровский молочный комбинат начал выпускать моцареллу Bonfesto в упаковке объемом 200 граммов. Чильеджини — маленькие шарики размером с крупную черешню — очень удобно использовать в салатах и канапе.— Мы провели расширение ассортиментной линейки мягких сыров в начале лета, чтобы обеспечить максимальное удобство для наших потребителей и создать все возможности насладиться сезонными блюдами со свежими овощами и мягкой моцареллой. В ходе проводимых маркетинговых исследований мы выявили, что моцарелла является наиболее известным и регулярно потребляемым продуктом, можно сказать нашей визитной карточкой, и многие приверженцы однократно употребляют в семье 200 грамм и более, — рассказала руководитель службы развития и маркетинга ОАО «Туровский молочный комбинат» Наталья Черник.В ближайшее время продукция в новой упаковке поступит во все розничные магазины в Республике Беларусь, а также на экспортные рынки.К слову, в марте Туровский МК провел редизайн упаковки моцареллы Bonfesto.