В Беларуси приостановлена работа 10 мясоперерабатывающих предприятий

20.06.2017

10 предприятий и цехов, на которых были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований при поставках мясной продукции в Россию, приостановили работу.



Ветслужба Беларуси приостановила деятельность ОАО «АгроснабкомплектПлюс», ЗАО «Мясной замок-Экопром», убойных цехов Смолевичского, Молодечненского и Червенского РайПО, колбасного цеха КСУП «Першаи-2014», ОАО «Занарочанский», колбасного цеха Несвижского РайПО, скотоубойного пункта Столбцовского РайПО, цеха мясных полуфабрикатов ИООО «МартИнкоФуд», сообщается на сайте Россельхознадзора.



В феврале 2017 года Россельхознадзор ввел запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов с ряда предприятий Минской области. Причиной стали многочисленные нарушения требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации. В ответ на соответствующее письмо российского ведомства ветеринарная и санитарная службы Минской области проверили предприятия региона, в ходе которых выявили нарушения условий производства и реализации продукции.

