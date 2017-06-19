«Санта Бремор» начнет поставки мороженого в Китай
19.06.2017
СП "Санта Бремор" ООО планирует начать в июле поставки мороженого в Китай. Об этом сообщил директор совместного предприятия Сергей Недбайлов.
"В этом году планируем освоить китайский рынок. Для нас это, как и для любого другого производства, перспективный рынок. Мы уже подписали контракт, и буквально в июле пойдет первый контейнер в адрес одной компании. Я думаю, что по этому каналу до конца года мы продадим порядка 300 т. Еще с двумя компаниями ведем переговоры. С этой целью в октябре планируем посетить Поднебесную для того, чтобы, я надеюсь, подписать контракт", - рассказал Сергей Недбайлов.
Как уточнила начальник отдела маркетинга Олеся Елина, планируется поставлять 44 наименования мороженого. "Мы сейчас занимаемся регистрацией торговых марок на рынке Китая для того, чтобы не иметь проблем с точки зрения патентного права", - дополнила она.
По словам представителей руководства компании, экспортная составляющая в производстве мороженого в "Санта Бремор" начала развиваться последние два года. Так, в этом году осуществлены первые поставки лакомства в Канаду. Также произведенное в Бресте мороженое поставляется на рынки России, Израиля, Молдовы, Грузии. В общем объеме продаж экспорт мороженого занимает 10%. В ближайшее время на СП намерены кардинально изменить ситуацию. "Я думаю, что по окончании будущего года экспорт будет 20% - то есть, увеличен в два раза", - поделился планами Сергей Недбайлов.
Для того чтобы увеличить экспорт, продуктовая политика компании ориентируется на другие рынки, в том числе Россию. "В этом году мы подготовили новый продукт, который не продается в Беларуси и пока не планируется. Это "Беловежская сказка" - ванильное мороженое, которое мы изготовили специально для рынка России, под их конкретные требования. Еще мы работаем в плане развития частных торговых марок для других рынков - это тоже нам обеспечивает увеличение объемов продаж и экспорта", - сообщила начальник отдела маркетинга.
СП "Санта Бремор" ООО - крупнейший в Восточной Европе мультипроизводитель продуктов питания с отдельным производством по выпуску мороженого. Его доля в общем объеме продукции в 2016 году составила 8% и перешагнула 7 тыс. т. В 2017 году объемы производства мороженого планируется увеличить на 11% к уровню прошлого года.
БЕЛТА
"В этом году планируем освоить китайский рынок. Для нас это, как и для любого другого производства, перспективный рынок. Мы уже подписали контракт, и буквально в июле пойдет первый контейнер в адрес одной компании. Я думаю, что по этому каналу до конца года мы продадим порядка 300 т. Еще с двумя компаниями ведем переговоры. С этой целью в октябре планируем посетить Поднебесную для того, чтобы, я надеюсь, подписать контракт", - рассказал Сергей Недбайлов.
Как уточнила начальник отдела маркетинга Олеся Елина, планируется поставлять 44 наименования мороженого. "Мы сейчас занимаемся регистрацией торговых марок на рынке Китая для того, чтобы не иметь проблем с точки зрения патентного права", - дополнила она.
По словам представителей руководства компании, экспортная составляющая в производстве мороженого в "Санта Бремор" начала развиваться последние два года. Так, в этом году осуществлены первые поставки лакомства в Канаду. Также произведенное в Бресте мороженое поставляется на рынки России, Израиля, Молдовы, Грузии. В общем объеме продаж экспорт мороженого занимает 10%. В ближайшее время на СП намерены кардинально изменить ситуацию. "Я думаю, что по окончании будущего года экспорт будет 20% - то есть, увеличен в два раза", - поделился планами Сергей Недбайлов.
Для того чтобы увеличить экспорт, продуктовая политика компании ориентируется на другие рынки, в том числе Россию. "В этом году мы подготовили новый продукт, который не продается в Беларуси и пока не планируется. Это "Беловежская сказка" - ванильное мороженое, которое мы изготовили специально для рынка России, под их конкретные требования. Еще мы работаем в плане развития частных торговых марок для других рынков - это тоже нам обеспечивает увеличение объемов продаж и экспорта", - сообщила начальник отдела маркетинга.
СП "Санта Бремор" ООО - крупнейший в Восточной Европе мультипроизводитель продуктов питания с отдельным производством по выпуску мороженого. Его доля в общем объеме продукции в 2016 году составила 8% и перешагнула 7 тыс. т. В 2017 году объемы производства мороженого планируется увеличить на 11% к уровню прошлого года.
БЕЛТА
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