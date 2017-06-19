19.06.2017

Пятый ягодный фест «Лунінецкія клубніцы» пройдет в агрогородке Дворец Лунинецкого района 24 июня.Гостям, в частности, представится возможность посетить город мастеров, клубничные подворья, литературную поляну. Особенностью нынешнего праздника станет выставка сортов клубники, которая организуется впервые.Посетителям покажут, какими плоды могут быть по размеру, цвету и вкусу, а буквально по соседству они смогут отведать различные кулинарные изделия, приготовленные с добавлением клубники. Откроется праздник театрализованным представлением «Клубничный юбилейный бал, или Иван Васильевич обновляет плантацию».Праздник клубники проводится во Дворце не случайно. Агрогородок — негласная клубничная столица Брестской области.