19.06.2017

Компания KUHN Farm Machinery в нынешнем году начнет производство 3-метровой версии популярного маломощного глубокорыхлителя и культиватора PERFORMER. Новинка была презентован на прошлой неделе на выставке Cereals.Впервые выпущенный в 2013 году, модельный ряд PERFORMER в настоящее время доступен в Великобритании в 4, 5, 6 и 7-метровых вариантах. Новая трехметровая модель PERFORMER 3000 делает популярный однопроходный культиватор доступным для более широкого круга потребителей, поскольку может работать с тракторами с более низкой мощностью.PERFORMER может быть оснащен двумя рядами 510-миллиметровых независимых и гидравлически регулируемых дисков (всего 22 диска — на расстоянии 289 мм), и четырьмя рядами безостановочных гидравлических (900 кг) зубьев, способных работать на максимальной глубине 350 мм (всего 10 зубьев). Также можно использовать восемь гидравлически регулируемых выравнивающих дисков.Спецификация может быть также составлена с учетом выбора лемехов для смешивания или разрыхления почвы (можно выбрать стандартные 80-миллиметровые лемеха, 50-миллиметровые лемеха почвоуглубителя или лопастные лемеха), кроме этого, как и у старших собратьев, PERFORMER 3000 может использоваться с тем же самым зубчатым катком HD Liner 700 (с гидравлическим регулированием давления до 225 кг/м для обеспечения эффективного прикатывания почвы).PERFORMER предлагает эффективное однопроходное решение, а также разнообразие рабочих режимов для работы с разнымии почвенными условиями и культивационными требованиями: его можно использовать с дисками и катком для культивации поверхности или с зубцами и катком для рыхления; он также может работать с дисками и зубьями для более энергичной работы или в конфигурации без катка для работы без прикатывания почвы.Новый культиватор может похвастаться низкими требованиями к обслуживанию благодаря использованию не требующих технического обслуживания ступиц, подшипников и кованых зубцов. В нем используется центральная конструкция балки KUHN для дополнительной прочности и клиренс подрамника 850 мм.PERFORMER 3000 оснащен гидравлически или пневматически управляемыми колесами для транспортировки и имеет транспортную ширину 2,95 метра. Максимальная мощность трактора в комплекте с PERFORMER составляет 250 кВт (350 л.с.) и вес 5 000 кг при использовании с катком HD-Liner 700.