Стартовали продажи новых мини-погрузчиков New Holland
19.06.2017
Компания New Holland сообщила о начале продаж нового мини-погрузчика с бортовым поворотом C234.
Как заявляет производитель, при оснащении буром или фрезой модель С234 может быть задействована коммунальными службами для выполнения различных задач. Помимо этого, спецтехника может быть использована при обустройстве частной территории.
Погрузчик оборудован двигателем мощностью 90 л.с. с 1400 оборотами в минуту. Собственный вес спецтехники составляет 4,5 тонны. При опрокидывающей нагрузке в 50% максимальная грузоподъемность составляет 1,5 тонн, а при нагрузке 35% - 1080 кг. Модель С234 способна развивать скорость до 12,2 км/ч.
При разработке спецтехники была усовершенствована ходовая часть шасси, что привело к увеличению срока эксплуатации, а также увеличен дорожный просвет. Для обеспечения хорошей видимости в ночное время машину оснастили передними и боковыми фарами.
Новые погрузчики пока доступны только для американского рынка.
AgroPravda.com
Как заявляет производитель, при оснащении буром или фрезой модель С234 может быть задействована коммунальными службами для выполнения различных задач. Помимо этого, спецтехника может быть использована при обустройстве частной территории.
Погрузчик оборудован двигателем мощностью 90 л.с. с 1400 оборотами в минуту. Собственный вес спецтехники составляет 4,5 тонны. При опрокидывающей нагрузке в 50% максимальная грузоподъемность составляет 1,5 тонн, а при нагрузке 35% - 1080 кг. Модель С234 способна развивать скорость до 12,2 км/ч.
При разработке спецтехники была усовершенствована ходовая часть шасси, что привело к увеличению срока эксплуатации, а также увеличен дорожный просвет. Для обеспечения хорошей видимости в ночное время машину оснастили передними и боковыми фарами.
Новые погрузчики пока доступны только для американского рынка.
AgroPravda.com
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