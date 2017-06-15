15.06.2017

Холдинг "Гомсельмаш" планирует создать совместное предприятие по сборке зерноуборочных комбайнов в индийском штате Раджастан. Партнером белорусов будет компания DVR Infratech Private Limited. Об этом сообщил начальник управления продаж в дальнее зарубежье белорусского предприятия Юрий Рафеев.С целью реализации проекта представители холдинга и компании подписали в Индии меморандум об объединении. Следующим шагом будет регистрация совместного белорусско-индийского предприятия, которое получит название "Гомсельмаш-Индия". "Поиск вариантов входа на индийский рынок мы прорабатывали несколько лет. Анализ потребностей местных аграриев в технике показал, что наиболее приемлемым вариантом здесь будут комбайны небольшой мощности, которые можно использовать на полях малой контурности", - отметил Юрий Рафеев.Для этих целей оптимально подходит одна из последних разработок гомсельмашевцев - зерноуборочный комбайн КЗС-575 "Палессе GS575", который по производительности находится в самом низу линейки машин, выпускаемых холдингом. С другой стороны, по стоимости это так называемый бюджетный вариант, цена на который значительно ниже, чем на его более мощных собратьев. "Этим летом мы отправим в Индию первый комбайн КЗС-575 с целью его испытаний и с последующей сертификацией", - подчеркнул Юрий Рафеев.Согласно бизнес-плану, который разработали стороны, выпуск комбайнов на совместном предприятии начнется в 2018 году. По оценкам специалистов, ежегодная потребность Индии в новых комбайнах подобного класса составляет 4 тыс. единиц. Поэтому у белорусско-индийского СП имеются хорошие перспективы и возможности для развития.