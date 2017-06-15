«Амкодор-Семаш» планирует выпускать всю линейку сельхозмашин

15.06.2017

В Дзержинске состоялась презентация холдинга "Амкодор-Семаш".



"Создание холдинга "Амкодор-Семаш" имеет значительный социальный эффект - в Дзержинске в следующем году будет создано более тысячи рабочих мест. Тысяча рабочих мест - и это в небольшом районном центре", - сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.



Владимир Семашко также подчеркнул, что предприятия нового холдинга создадут конкурентную среду для всей отрасли. "Производства, входящие в "Амкодор-Семаш", создаются на самом современном технологическом уровне, покупается новейшее оборудование, применяются передовые технологии, и это послужит развитию конкурентной среды. Думаю, надо и другим нашим предприятиям понимать, что места хватит всем и в Беларуси, и за ее пределами, но надо быть конкурентоспособными. Мы ведь страна с открытой экономикой, нам надо 70% продукции и услуг продать на экспорт, чтобы жить и развиваться", - заявил он.



Вице-премьер сообщил, что на предприятиях, которые вошли в холдинг "Амкодор-Семаш", средняя заработная плата в прошлом месяце составила Br937. "То есть задача выйти на Br1 тыс. абсолютна решаема для этого холдинга", - отметил он.



В Беларуси создан холдинг "Амкодор-Семаш", который специализируется на выпуске машин и агрегатов для сельхозпроизводителей. В его состав вошли ООО "Амкодор-Можа" и ОАО "Амкодор-Семаш", ведется работа по включению УП "Амкодор-Домз" и СООО "Элезер".



Задача, которая стоит перед холдингом "Амкодор-Семаш" - освоить в течение короткого периода времени производство всей линейки сельскохозяйственных машин, оборудования и агрегатов, соответствующих мировым стандартам, и организовать современное производство с высоким уровнем автоматизации и механизации технологических процессов. Концепция развития холдинга направлена на достижение 100% импортозамещения и локализации производства на территории Беларуси. В общей сложности в создание мощностей по выпуску сельскохозяйственных машин и агрегатов планируется вложить более $150 млн.